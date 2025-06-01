Международный день защиты детей отметят в РФ 1 июня

1 июня — это не только первый день лета, но и дата, в которую ежегодно отмечают Международный день защиты детей. Праздник призван привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются самые юные жители планеты.

День защиты детей — один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении приняли еще в 1925 году, но учрежден он был только в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин.

Впервые его отметили через год, в 1950 году. У праздника даже появился свой флаг. Он представляет собой зеленое полотно с изображением Земли, а на планете в хороводе расположены фигурки детей.

День защиты детей — это радостный, светлый праздник, который в то же время является напоминанием взрослым о том, что они несут огромную ответственность за детей. Также он гласит о необходимости защищать права подрастающего поколения.

В России на это направлен ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 года. Он признает детство важным этапом жизни человека, устанавливает основные гарантии прав и законных интересов несовершеннолетних в соответствии с конституцией.