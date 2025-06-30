Международный день шахмат в Луховицах отметят турниром

В Международный день шахмат, который отмечается 20 июля, в шахматно-шашечном клубе города Луховицы состоится открытый турнир по этому интеллектуальному виду спорта. К участию приглашаются жители и гости округа, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Турнир пройдет по швейцарской системы в 9 туров с контролем времени по 5 минут каждому участнику до конца партии с добавлением 3 секунд на каждый ход, начиная с первого. Предварительные заявки принимаются до 16 июля. Количество мест ограничено, мы сможем принять не более 60 участников», — сказал руководитель клуба Николай Буянтуев.

Регистрация участников пройдет с 10.00 до 10.40. Первый тур начнется в 11.00. Закрытие соревнований состоится в 14.30.

Организаторы предусмотрели дополнительные номинации с 3 призами и вручением медалей и грамот: «Лучший результат среди девушек», «Лучший результат среди старших школьников (2010–2014 гг. р.)», «Лучший результат среди младших школьников (2015 г. р. и младше), „Лучший результат среди ветеранов (60 лет и старше)“.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.