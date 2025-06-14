Международный банный день отпразднуют 14 июня

Международный банный день — это необычный праздник, у которого нет официального статуса. Его отмечают 14 июня. День посвящен бане как способу очищения тела и души.

Праздник был учрежден благодаря усилиям работников и строителей бань, которые мечтали о своем собственном профессиональном празднике. Кроме того, торжество связано со славянской традицией — банными днями.

На Руси поход в баню был целым обрядом. Это не просто гигиеническая процедура, а целый ритуал омовения, сродни очищению. Часто банный день выпадал на субботу, так как людям необходимо было подготовиться к воскресной службе, чтобы очистить свои помыслы.

Дата праздника приурочена ко дню памяти святого врачевателя Агапита Печерского. По преданию, он использовал в качестве инструмента лечения баню.

В 2007 году Союз банщиков России направил обращение в Госдуму, чтобы в РФ официально был учрежден День банщика. Однако эта инициатива пока что остается непринятой.