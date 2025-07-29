Международная выставка «Вечная Женственность» открылась в Ступине

Торжественная церемония открытия выставки «Вечная Женственность» в Ступине объединила живопись с музыкой и поэзией, создав одухотворенную светлую и нежную атмосферу. Организаторы выставки, творческая группа «Русь проект» исполнили ряд музыкальных композиций и стихов, посвященных тематике выставки, сообщила пресс-служба администрации городского округа Ступино.

В экспозиции представлены работы российских мастеров, авторов из Беларуси, Америки, Австралии и иных стран. В разнообразии стилей художников различных культур тема женственности и женского начала показана с разнообразных ракурсов, что добавляет выставке дополнительную глубину.

«Здесь собрано более 100 полотен художников из разных стран. Мы задались целью найти близких по духу людей, которые интересуются темой вечной женственности и творят в этом направлении. Нам удалось познакомиться с большим количеством людей, которые тепло отозвались на наше предложение принять участие в проекте», — поделилась участница творческой группы «Русь проект» Ольга Журанова.

Как отмечают организаторы выставки, ее основная задача с помощью искусства рассказать о сложных понятиях и категориях, заинтересовывая и развивая.

Для гостей выставки проведена экскурсия по экспозиции, а также анонсирован музыкально-поэтический вечер «Вечная женственность», который состоится в стенах музея 16 августа в 16:00.

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