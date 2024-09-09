Международная выставка «ПИР Экспо» пройдет в «Крокус Экспо» в Москве в октябре

Более 180 инновационных решений и услуг для индустрии гостеприимства, новинок от ведущих производителей и поставщиков оборудования для отелей и ресторанов, успешные кейсы от лидеров отрасли и самая острая и актуальная проблематика на многочисленных образовательных и дискуссионных площадках ждут участников 27-й Международной выставки «ПИР Экспо» 2024, которая пройдет в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве с 21 по 24 октября. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Выставка «ПИР Экспо» — наиболее крупное и авторитетное в России и СНГ отраслевое событие в сегменте HoReCa. Ежегодно мероприятие посещают порядка 50 тыс. человек, среди которых владельцы отелей и ресторанов, архитекторы и дизайнеры, представители ретейла, поставщики и другие профессионалы гостинично-ресторанной индустрии и смежных секторов экономики.

В 2024 году экспозиция «ПИР Экспо» увеличена на 20% и составит более 43 тыс. кв. метров, на которых свыше 720 экспонентов из России и из-за рубежа представят оборудование, продукты питания, мебель, IT-решения, расходные материалы для ресторанов, отелей, кофеен, пищевых производств, предприятий продуктового ретейла и кейтеринговых служб.

Программа «ПИР Экспо» 2024 года традиционно включает в себя три тематических трека: ресторан, отель и кофе.

В рамках направления «ПИР–Ресторан» участники ознакомятся с масштабной экспозицией теплового, холодильного и механического кухонного оборудования, программного обеспечения, посуды, мебели, инвентаря, текстильных изделий от ведущих производителей и поставщиков для предприятий питания, а также продуктов питания и напитков для HoReCa.

Отельеры, поставщики, девелоперы, представители управляющих компаний, дизайнеры, архитекторы, проектировщики и многие другие профессионалы гостиничной индустрии найдут для себя много новинок в рамках трека «ПИР — Отель».

Посетители «ПИР–Кофе» смогут оценить новейшее оборудование для приготовления и обжарки кофе, а также расширить круг контактов за счет новых импортеров кофе, обжарщиков и поставщиков ингредиентов, которые представят на «ПИР Экспо» 2024 самые актуальные продукты и новинки в индустрии.

Традиционно выставка сопровождается масштабной деловой программой для специалистов HoReCa. В рамках «ПИР Экспо» 2024 года состоится более 400 мероприятий, в которых примут участие около 800 ведущих экспертов в сфере ресторанного, гостиничного и кофейного бизнеса.

Выставка пройдет с 21 по 24 октября 2024 года в МВЦ «Крокус Экспо», павильон 3 (Московская область, Красногорск, ул. Международная, 18).