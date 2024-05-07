Международная выставка BUILD SCHOOL 2024 пройдет в Москве 12–14 ноября

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VIII Международная выставка Build School 2024 пройдет с 12 по 14 ноября в выставочном комплексе «Гостиный двор» в Москве. Регистрация на участие уже открыта и продлится до 5 сентября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Организатором выступит Союз московских архитекторов, при поддержке Союза архитекторов России, правительства Москвы, Минстроя России, Минпросвещения России, Минпромторга России и Москомархитектуры.

Основная тема выставки этого года — LevelUp.

Задачей выставки Build School 2024 является выявление наиболее эффективных и эстетичных решений создания комфортной среды для обучения, развития и досуга подрастающего поколения и формирование инклюзивного образовательного пространства школ и детских садов нового формата.

К участию приглашаются: компании, работающие в области проектирования, строительства, реконструкции, модернизации, эксплуатации, технического оснащения и оформления дошкольных и школьных зданий, детских спортивных сооружений, а также разработчики инновационных цифровых образовательных технологий.

Тематические разделы выставочной программы:

современный подход к проектированию вариативной и дружелюбной образовательной среды;

конструктивные решения, строительные и отделочные материалы;

инженерное оборудование санитарных и технических помещений;

дизайн и колористическое решение интерьеров;

освещение и мебель для учебного процесса;

спортивное оборудование и техническое оснащение;

медиатехнологии и оборудование для иммерсивных и цифровых образовательных процессов;

оборудование и инклюзивные решения для детей с особыми образовательными способностями;

благоустройство территорий образовательных комплексов;

системы безопасности, сигнализации и связи.

Деловая программа будет представлена в формате круглых столов, вебинаров, панельных дискуссий, презентаций и мастер-классов.

В рамках выставки пройдет традиционный ежегодный смотр-конкурс с вручением национальной премии за лучший реализованный проект. К участию в конкурсе приглашаются архитекторы, архитектурные бюро, студии и мастерские, проектные институты и студенты.

Build School — единственное мероприятие в России, комплексно охватывающее все аспекты проектирования, строительства, реконструкции, модернизации, эксплуатации, оснащения и оформления школ и детских садов с прилегающими территориями, детских спортивных сооружений, внутренними игровыми и спортивными площадками.

КОНКУРС BUILD SCHOOL PROJECT

Экспозиция конкурса демонстрирует масштаб мышления архитекторов, представляет лучшие проекты и постройки дошкольных и школьных зданий, спроектированные отечественными и зарубежными архитектурными компаниями, подчеркивают важнейшую роль образовательных пространств для формирования современной национальной культуры.

Прием заявок на конкурс — до 10 сентября 2024 года (включительно), срок подачи работ — до 1 октября 2024 года (включительно); оглашение итогов смотра-конкурса и награждение лауреатов — 14 ноября 2024 г.

Подробнее по ссылке, консультация по вопросам выставочной программы: 8 (985) 665-88-99, info@buildschool.ru.

Официальный сайт BuildSchool.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.