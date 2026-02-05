Методы экомониторинга стандартизируют в России

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) своим приказом создало новый проектный технический комитет по стандартизации «Территориальные системы наблюдений» (ПТК 716). Документ позволит создать комплексную нормативно-техническую базу для региональных систем наблюдений за окружающей средой, передает пресс-служба РЭО.

Ключевой задачей нового комитета станет разработка и актуализация национальных стандартов, которые заложат основу для создания и развития единообразных систем наблюдений в регионах страны. Планируется разработка более 14 стандартов, охватывающих общие положения и терминологию, требования к организации территориальных и связанных с ними локальных систем, методикам измерений, классификации оборудования, программному обеспечению, цифровизации, сбору и обработке данных, а также оценке качества измерений и компетентности персонала.

Советник генерального директора по вопросам экологического мониторинга и научно-технического развития Сергей Егоршев подчеркивает, что масштабная работа по развитию в регионах систем наблюдения требует единой методической основы, стандартизации процессов. Ассоциация развития экомониторинга, созданная при поддержке Минприроды России и с участием РЭО, системно ведет эту работу.

Он также отметил, что создание проектного технического комитета по стандартизации «Территориальные системы наблюдений» и разработка целой серии национальных стандартов формирования и функционирования территориальных систем является одним из важнейших элементов для создания в нашей стране высокотехнологичной системы государственного экологического мониторинга.

«Работа по стандартизации, развитию и системной унификации региональных систем экологического мониторинга, а также упорядочению их деятельности также важна для обеспечения наполняемости недавно запущенной системы ФГИС „Экомониторинг“ оперативными и актуальным данными о качестве окружающей среды в регионах, — добавили в пресс-службе РЭО.