Метеоролог раскрыл, ждет ли Москву «тепловой купол» из-за погодных аномалий

Синоптик Ильин: в ближайшее время в России не ожидается «тепловых куполов»

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что термин «тепловой купол» применяется в отношении антициклона, который не перемещается по акватории океана или континенту. По его словам, в ближайшее время в РФ «тепловых куполов» не предвидится, сообщает «Вечерняя Москва».

В последнее время из-за климатических изменений тепловые аномалии становятся все более интенсивными, отметил синоптик. Схожие тепловые условия наблюдались в Москве в 2010 году, однако в ближайшее время в стране «тепловых куполов» не предвидится, заверил Ильин.

«Как правило, тепловой купол формируется из-за того, что антициклон застревает над одним участком территории суши, формируется постоянный поток воздушных масс с юго-востока», — пояснил глава прогностического центра.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 20 июня в столице могут образоваться смерчи.