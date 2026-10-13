Метеорит? НЛО напугало жителей Челябинска и казахстанского Петропавловска

В ночь на 12 октября жители Челябинской области и приграничных районов Казахстана стали свидетелями полета яркого светящегося объекта в ночном небе. Жительница российского города Анастасия опубликовала в соцсетях снимок, на котором над верхушками деревьев виден четкий продолговатый огненный след, стремительно рассекающий ночное небо, аналогичный объект видели и другие пользователи.

Очевидец сопроводила кадры эмоциональным комментарием о неожиданном зрелище, взволновавшем горожан. К публикации она добавила эмодзи «метеорит».

Аналогичное явление наблюдали и в Петропавловске в Казахстане. Местная жительница Дарья запечатлела на фото более крупный и яркий след с выраженным хвостом, поднимающийся высоко над кронами деревьев и жилыми постройками. Автор публикации поинтересовалась у земляков, заметил ли кто-то еще загадочный объект.

Еще один челябинский очевидец поделился детализированным снимком, на котором отчетливо различим светящийся объект с вытянутым шлейфом позади, снятый на фоне черного неба. Официальных комментариев от астрономических служб и ведомств на данный момент не поступало.

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