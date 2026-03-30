Метеоблогер предупредил о мощном циклоне в Приморье 4 апреля

Метеоблогер Маглипогода: в Приморье возможны сильные осадки и подтопления

Метеоблогер Маглипогода рассказал о риске выхода мощного циклона на Приморский край 4 апреля и призвал учитывать возможное ухудшение погоды, сообщает vostokmedia.com .

По предварительной информации, в субботу, 4 апреля, к Приморью может подойти обширный циклон. Синоптическая ситуация способна резко ухудшиться в выходные дни.

Автор прогноза отметил, что вихрь может набрать значительное количество влаги над Желтым и Японским морями. На развитие погодных процессов, по его оценке, также может повлиять полярный фронт.

Наиболее ощутимо непогода способна сказаться на поездках и повседневных планах жителей региона. Возможны сильные осадки и локальные подтопления.

Маглипогода рекомендовал по возможности не планировать дальние выезды на 4 и 5 апреля до появления более точного прогноза. Подробности по районам и видам осадков он пообещал сообщить дополнительно.

Пока информация носит предварительный характер. Жителям края советуют следить за обновлениями прогноза и официальными предупреждениями синоптиков.

