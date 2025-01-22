Метель и молния: зимняя гроза и снежная буря прошли в Алтайском крае

Зимняя гроза и снежная буря обрушились на Алтайский край

В Алтайском крае снежную бурю сопровождали гром и молния, мело так, что почти ничего не было видно, сообщает RT .

Из-за непогоды было ограничено движение автобусов и грузовых автомобилей по региональной дороге от села Крутиха до Славгорода.

На видеороликах можно увидеть, что идет сильный снег, который сопровождается мощным ветром, машины по дорогам едут медленно. Видны вспышки молний.

В Алтайском крае объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 25-30 м/с.