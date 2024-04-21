Местная жительница жестко раскритиковала мэра Орска на встрече

Жительница затопленного Орска очень эмоционально раскритиковала мэра Василия Козупицу во время встречи с горожанами, сообщает Telegram-канал Baza .

Как рассказала женщина, пострадавшие от половодья все еще не получили обещанную материальную помощь.

Она добавила, что уже две недели нет воды и выплат, но до городских властей жителям невозможно дозвониться.

Также она сообщила, что ее муж погиб в зоне спецоперации, сама она приехала в Орск на похороны супруга и осталась в городе в одних шортах.

«Муж у меня за что погиб? Сидишь в чистых штанах, а твой сын в Дубае. Не стыдно?» — заявила женщина.

Мэр после встречи с жителями отчитался, что принял все вопросы и пожелания горожан в работу.

Недавно стало известно, что сын Козупицы купил элитную недвижимость в ОАЭ за 33 млн. рублей. Как разъяснил мэр, его сын получил работу в ОАЭ и жизнь там «тоже не мед».