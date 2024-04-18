Места захоронений проверили в Солнечногорске в преддверии Пасхи и Дня Победы

Места захоронений проверили в Солнечногорске в преддверии Пасхи и Дня Победы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

На территории городского округа Солнечногорск продолжается месяц чистоты и благоустройства. В преддверии Пасхальных мероприятия и 79-й годовщины Победы на особом внимании места захоронения городского округа и братские могилы.

Первый заместитель главы муниципалитета Александр Мамлай проверил, как осуществляется уборка территорий на данных объектах.

«Убедился в том, что кладбища готовы к массовому посещению в преддверии Пасхи. Заготовлен весь необходимый инвентарь, заключены договора на вывоз мусора. Помимо этого, в связи с приближением 79-й годовщины Великой Победы очень важным является приведение в надлежащее состояние братских могил и мест захоронения ветеранов. Этому мероприятию мы уделяем особое внимание», — прокомментировал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Мамлай.

Работы по благоустройству будут проведены на всех кладбищах муниципалитета. Также на всех мемориалах и братских могилах приведут в порядок малые архитектурные формы, постаменты и надгробия.

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