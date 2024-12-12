Места проведения новогодних ярмарок в Подмосковье можно посмотреть на онлайн‑карте

Приобрести подарки для самых близких, елочные украшения и угощения к столу жители Подмосковья могут на тематических новогодних ярмарках. Теперь узнать о графике их работы, месте проведения, количестве торговых мест можно на интерактивной карте. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Окунуться в атмосферу волшебства и сказки, а также приобрести продукцию можно будет на 84 площадках региона, самые крупные — в Истре, Подольске, Раменском и Щелкове.

Первые новогодние ярмарки уже открылись в Талдоме в микрорайоне Юбилейный, возле дома 13, также в Пушкинском в дачном поселке Ашукино. С 16 декабря новые площадки появятся в Апрелевке, Нахабино, Электроуглях, Электростали и др.

Интерактивная карта доступна на портале «Мой АПК» в сервисе «Новогодние ярмарки».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.