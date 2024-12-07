Места для комфортного отдыха появятся у Ильинского пруда в Подмосковье

В зоне отдыха на берегу Ильинского пруда будут оборудованы места для прогулок и площадки для детей. Основная цель благоустройства — обеспечить жителям Раменского округа комфортный отдых. Горки со всесезонным покрытием будут возведены на объекте, также будет построен мост для прогулок над водой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В число основных работ входит укладка плитки из асфальта и тротуарной плитки на бетонном основании, а также использование в качестве покрытия для дорог экологического дорожного покрытия, включающего гравий, натуральное дерево и древесную кору.

Еще в парке установят несколько игровых и спортивных комплексов, около 40 скамеек, диваны и урны. Для удобства посетителей на территории установят информационные стенды и знаки навигации.

Заниматься благоустройством этой территории необходимо, так как она является единственной парковой зоной в поселке. Работы проводят в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.