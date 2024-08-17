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Месси требует 50 тыс евро у экоактивистов, обливших краской его виллу на Ибице

Аргентинский футболист Лионель Месси потребовал у экоактивистов 50 тыс. евро. Во столько спортсмен оценил ущерб, нанесенный дому на Ибице, сообщает Газета.ru .

Как пишет AS, экоактивисты из Futuro Vegetal облили краской виллу Месси. Поэтому спортсмен считает, что они должны возместить нанесенный ущерб.

Вилла известного футболиста располагается на Ибице. Он купил ее в 2022 году. Стоимость — 11 млн евро. Активисты говорят, что дом является незаконной постройкой.

На момент сделки у спортсмена не было сертификата об завершении работ, который должен выдать муниципалитет Сан-Хосе. Данный факт может сделать невозможным оплату счетов за воду и свет.

Кроме тог, экс-владельца виллы подозревали в проведении несогласованных работ по переоборудованию части гаража в жилье. Это стало причиной изменения рельефа местности.