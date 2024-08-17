Месси требует 50 тыс евро у экоактивистов, обливших краской его виллу на Ибице
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Аргентинский футболист Лионель Месси потребовал у экоактивистов 50 тыс. евро. Во столько спортсмен оценил ущерб, нанесенный дому на Ибице, сообщает Газета.ru.
Как пишет AS, экоактивисты из Futuro Vegetal облили краской виллу Месси. Поэтому спортсмен считает, что они должны возместить нанесенный ущерб.
Вилла известного футболиста располагается на Ибице. Он купил ее в 2022 году. Стоимость — 11 млн евро. Активисты говорят, что дом является незаконной постройкой.
На момент сделки у спортсмена не было сертификата об завершении работ, который должен выдать муниципалитет Сан-Хосе. Данный факт может сделать невозможным оплату счетов за воду и свет.
Кроме тог, экс-владельца виллы подозревали в проведении несогласованных работ по переоборудованию части гаража в жилье. Это стало причиной изменения рельефа местности.