Месяц чистоты стартовал в Подмосковье 23 марта

Масштабная уборка общественных пространств и дворов началась в Московской области 23 марта. Коммунальные службы приведут территории к нормативному состоянию после зимы, сообщил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Игорь Даниленко, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

С наступлением устойчивых положительных температур и активным таянием снега коммунальные службы и управляющие организации приступили к комплексной уборке общественных пространств и дворов. Инспекторы ежедневно проводят обходы территорий, фиксируют выявленные дефекты и заносят их в программу для дальнейшей передачи балансодержателям.

«В связи с наступлением устойчивых положительных температур и активным таянием снежного покрова с этой недели мы приступили к масштабным работам по уборке всех общественных пространств и дворов. Мобилизованы все коммунальные службы и управляющие организации. Наши инспекторы проводят ежедневные обходы. Все выявленные дефекты заносим в программу и передаем в работу балансодержателям. Итоги подведем в конце апреля, завершим месяц традиционно общеобластными субботниками», — сообщил Игорь Даниленко.

В рамках месяца чистоты специалисты выполняют промывку асфальта, плитки и брусчатки, собирают и утилизируют мусор с газонов, проводят покрасочные работы. Также организована мойка и дезинфекция контейнерных площадок, ремонт малых архитектурных форм, детских и спортивных площадок, опиловка сухостоя и удаление аварийных деревьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.