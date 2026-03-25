Месячник по благоустройству стартует в Нижнем Новгороде 5 апреля

В уборке Нижнего Новгорода весной планируют задействовать более 20 тыс человек

Месячник по благоустройству пройдет в Нижнем Новгороде с 5 апреля по 15 мая, сообщает pravda-nn.ru .

Дата общегородского субботника пока не определена. В этом году к нему планируют привлечь свыше 20 тысяч участников.

Мэр Юрий Шалабаев напомнил, что прошедшая зима стала самой снежной для города. За три месяца дорожные службы вывезли более 1,8 млн кубометров снега — почти как за две зимы. Более трех тысяч жителей также выходили на импровизированные субботники и помогали в расчистке.

По словам главы города, впереди — масштабная работа по наведению порядка после зимы.

«Техника переоснащается „на лето“, рабочие чистят дороги, прибордюрные полосы, убирают вскрывшийся из-под снега мусор, приступают к мойке ограждений и остановок. Скоро начнем мыть и проезжую часть, в том числе с шампунем», — подчеркнул мэр.

