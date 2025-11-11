Мешает самостоятельности: почему не стоит встречать детей из школы
Эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин заявил, что распространившаяся в последнее время мода встречать и провожать детей в младшую и даже среднюю школу мешает формированию их самостоятельности, сообщает RuNews24.ru.
«У поколения наших родителей и предков ситуация была иной. В 80-х, 90-х годах, несмотря на более сложную криминальную обстановку, детей зачастую отпускали ходить в школу самостоятельно уже в начальных классах», — сказал специалист.
По его словам, в прошлом, когда рабочая нагрузка у взрослых была выше, а свободного времени и ресурсов для постоянного присмотра за детьми оставалось меньше, подобная ситуация не вызывала удивления, как отмечает Лунюшин.
Хотя существовали определенные риски, дети становились более независимыми. В настоящее время, несмотря на снижение уровня преступности, родители проявляют тенденцию к тотальному контролю над жизнью своих детей, подчеркивает эксперт.
Еще одним фактором является изменение психологической обстановки и общего состояния социального благополучия родителей.
