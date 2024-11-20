Меры поддержки военнослужащих и их семей в Подмосковье постоянно корректируется

Председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям, член фракции «Единая Россия» Максим Коркин рассказал о преимуществах службы по контракту, мотивации и мерах поддержки для военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Депутат Мособлдумы рассказал, что с момента начала специальной военной операции встречи с военнослужащими и их семьями носят регулярный характер.

«Такое общение всегда оставляет след в душе и дает почву для размышлений. Ну, а если разговор заходит на тему мотивов, которые побудили, как мужчин, так и женщин встать на защиту национальных интересов, то основополагающие факторы у всех едины — это высокие нравственные ориентиры, духовные ценности, вера в идеалы справедливости и безграничная любовь к своей семье, близким и Отечеству», — сказал Коркин.

Он подчеркнул, что в части мер поддержки военнослужащих и их семей идет непрекращающаяся консолидированная работа идет.

«К примеру, перечень мер поддержки в Подмосковье постоянно дополняется и корректируется. При этом необходимо особо подчеркнуть, что участие в данных процессах, принимают не только органы власти, но и сами военнослужащие и их семьи, а также общественные организации, такие как государственный фонд „Защитники Отечества“. Они главные заинтересованные лица и их мнение и инициативы в данных вопросах играют главенствующую роль», — отметил парламентарий.

Говоря о денежных выплатах, Максим Коркин рассказал о том, что в совокупности размер выплаты составляет 2 300 000 рублей (1 900 000 размер региональной специальной выплаты и 400 федеральные средства).

«Сумма выплачивается единовременно всем поступившим на службу по контракту в Московской области в первую танковую армию. И этот критерий весьма высокий. Не стоит забывать о социальных гарантиях и льготах, круг которых весьма широк и многообразен: от кредитных каникул до освобождения от уплаты налога на имущество (один объект каждого вида). Инвалиды и ветераны боевых действий могут рассчитывать на прохождение реабилитации и комплексного лечения в Центре „Ясенки“. Московская область была первым регионом, создавшим такие условия для восстановления здоровья военнослужащих. Кроме того, участникам СВО, получившим ранения в челюстно-лицевую область, предоставляется зубопротезирование. Существенным является и тот факт, что поддержка затрагивает также и членов семей контрактников. Так, дети военнослужащих имеют право на внеочередное зачисление в детские сады и обучение на бюджетной основе в вузах, для них предусмотрены бесплатные завтраки и обеды в школах, а также разнообразный выбор кружков и секций. А пожилые родители наших бойцов могут рассчитывать на бесплатные социальные услуги на дому и внеочередное направление в социальный стационар», — добавил Коркин

По его словам, контрактники — это профессионалы своего дела, и именно в балашихинском пункте отбора их подготовка ведется системно и на самом высоком уровне, поскольку в процессе задействованы профессиональные и опытные инструкторы, прошедшие локальные конфликты, в том числе и отважно выполнявшие боевые задачи в приграничных регионах Северного Кавказа и в Сирийской Арабской Республике.

«Именно такие асы могут дать потенциальным контрактникам максимальное количество знаний и обучить большому набору необходимых навыков, ведь все мы помним изложенное в труде „Наука побеждать“ знаменитое изречение Александра Васильевича Суворова: „Тяжело в учении — легко в бою“. А еще не стоит терять из виду, что данный пункт удобен тем, что здесь, в одном месте добровольцы могут пройти медицинскую комиссию, заключить контракт на службу, оформить все документы, а также решить вопросы с выплатами, льготами для семьи и не только», — прокомментировал депутат.

В заключение он добавил, что во время встреч и общения с военнослужащими, на вопрос о их мотивации, они отвечают крылатой фразой из знаменитого и по-настоящему народного советского фильма «Офицеры»: «Есть такая профессия — Родину защищать».

«Объяснения излишни, когда дело касается будущего государства. Недругов у России было всегда предостаточно в разные периоды, но так уж повелось еще со времен Ледового побоища и до наших дней, нерушимой стеной перед лицом врага по зову сердца вставали несокрушимые русские витязи. Собственно, наш многонациональный народ был и остается той главной силой, о которую рушились все попытки „цивилизованного мира“ навредить и уничтожить российскую государственность. Так было и в этот раз, так будет и впредь», — подытожил Максим Коркин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.