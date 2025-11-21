Меры поддержки участников СВО обсудили на форуме в Химках

В Химках администрация города провела муниципальный партийный форум. На встрече уделили особое внимание системной поддержке участников СВО. О том, как в округе помогают бойцам и их семьям, рассказал участник химкинского отделения ассоциации ветеранов СВО Владислав Степушин. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ассоциация начала свою работу в Химках в марте этого года. За короткий срок она стала важным объединением для тех, кто продолжает служить обществу уже в мирной жизни.

«После фронта войти в темп мирной жизни и пройти социализацию очень трудно. Страна сделала все для того, чтобы у нас этот процесс проходил легче. Наша Ассоциация ветеранов СВО готова всецело поддержать нашего верховного главнокомандующего Владимира Путина», — подчеркнул Владислав Степушин.

Сегодня в Подмосковье действует более 30 мер поддержки для участников СВО: выплаты, льготы, помощь в переобучении, трудоустройстве и реабилитации. Депутаты продолжают улучшать эти меры, опираясь на запросы самих военнослужащих.

Участники Ассоциации активно развиваются профессионально. Так, химчане Александр Александров и Шамиль Хабибуллин проходят обучение по региональной программе «Герои Подмосковья» и уже определились с направлениями своей будущей деятельности.

Ассоциация активно помогает бойцам на передовой. Благодаря их совместной работе с фондом «Защитники Отечества», комитетом семей воинов Отечества и «Боевым братством» из Химок отправлено более 600 тонн гумгрузов.

Не менее важное направление — сохранение памяти о героях. На форуме отметили высокие результаты патриотической программы, в рамках которой провели свыше 2 тыс. мероприятий: лекций, памятный встреч, открытых уроков, показов фильмов и многое другое.

Также на форме со своими докладами выступили: глава города Елена Землякова, депутат Государственной Думы Ирина Роднина, депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и заместитель директора МКБ «Искра» Александр Мазуров.

В продолжение большой патриотической работы в городе глава Химок анонсировала запуск кампании «Нам есть кем/чем гордиться» — этот проект будет повествовать об уникальных, трудолюбивых людях, которые своими достижениями формируют успех, показывают бесконечную преданность городу и стране.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.