Мероприятия в честь Всероссийского Дня правовой помощи детям прошли в Подмосковье

Каждый год 20 ноября в Российской Федерации отмечается День правовой помощи детям, приуроченный к празднованию Всемирного дня ребенка. В связи с этим помощники уполномоченного по правам человека в Московской области на общественных началах организовали в муниципалитетах просветительские акции и консультации, сообщает пресс-служба омбудсмена.

Их цель заключалась в расширении кругозора, формировании основ правосознания и правовой культуры, а также в повышении ответственности, предупреждении различных правонарушений среди учащихся и развитии начальных умений и навыков по защите своих прав и законных интересов.

«Сотрудники аппарата уполномоченного разработали методические рекомендации для проведения Всероссийского дня правовой помощи детям для общественных помощников. Было уделено внимание антикоррупционному просвещению детей, финансовой грамотности и способами защиты от мошенничества», — отметила омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская.

Так, например, в Богородском городском округе прошла лекция для студентов-электромонтажников 2 курса обучения на тему «20 ноября — День ребенка. Институт уполномоченного. Права и обязанности несовершеннолетних». В городе Королеве ко Дню правовой помощи детям провели заседание Комиссию по делам несовершеннолетних.

Подросткам объяснили, что умение защищать свои права, куда и к кому обращаться в случае нарушения прав, — все это делает их более защищенными перед вызовами современного общества.

День правовой помощи детям служит напоминанием о том, что каждый ребенок имеет право на защиту и поддержку, и что общество несет ответственность за создание условий, в которых каждый юный гражданин сможет развиваться и чувствовать себя в безопасности. Понимание и соблюдение прав ребенка — это залог будущего, в котором права и свободы будут уважаться и защищаться.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.