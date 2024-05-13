Мероприятия в честь 79-й годовщины Победы прошли в Ленинском округе

В Ленинском городском округе отметили 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Торжественные мероприятия состоялись во всех территориях муниципалитета, в них приняли участие свыше 6 тысяч жителей, сообщила пресс-служба администрации.

«Мы гордимся силой и мужеством героев Великой Победы, преклоняемся перед ними. Наш долг — бережно хранить и достойно продолжать их традиции. Вести непримиримую борьбу с любыми проявлениями неонацизма и попытками искажения истории нашей страны. Работать для достижения новых успехов ради процветания и благополучия России», — отметил Станислав Каторов.

День Победы по традиции начались с благодарственного молебна в Георгиевском храме в Видном. Также в городе на большом экране, установленном возле кинотеатра «Искра», все желающие смогли посмотреть трансляцию парада на Красной Площади.

В течение дня у «Искры» и на других площадках округа проходили музыкальные, спортивные, патриотические интерактивные мероприятия для детей и взрослых. У мемориалов состоялись торжественные митинги и возложения цветов. Память павших почтили минутой молчания.

Памятные торжества прошли также в поселках Володарского, Развилка, Горках Ленинских, Боброво, Мисайлово, Молоково, Измайлово, на набережной реки Купелинка и других локациях. Здесь состоялись концерты, подготовленные учреждениями культуры. Учащиеся школ округа прочитали проникновенные стихи о войне. На торжественные митинги пригласили ветеранов, жителей из категории «дети войны» и участников СВО.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.