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Мероприятия про профилактике ДТП проведут в Ступине с 7 по 13 октября

С 7 по 13 октября на территории округа Ступино сотрудниками Госавтоинспекции будет проводиться мероприятие, направленное на снижение тяжести последствий в дорожно-транспортных происшествиях с участием пешеходов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Особый акцент при проведении мероприятий сотрудники Госавтоинспекции сделают на важность использования световозвращающих элементов в темное время суток и условиях недостаточной видимости.

Полицейские подскажут пешеходам правила размещения фликеров на верхней одежде.

С 7 по 13 октября также полицейские проведут операцию «Тахограф», направленную на профилактику ДТП по причине нарушения режима труда и отдыха со стороны водителей большегрузов и автобусов.

Для исключения спорных и конфликтных ситуаций рекомендуется: использовать средства аудио и видеозаписи при общении с сотрудниками. Запись общения инспектора ДПС и водителя поможет объективно дать оценку при возникновении спорных ситуаций, а также обеспечит противодействие фактам коррупции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.