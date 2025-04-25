Мероприятия к 80-летию Победы соберут на одной платформе

Запустилась народная афиша картасобытий80.рф — карта мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы. На ней будут собраны значимые события страны: от парадов и концертов до лекций и исторических выставок.

Россияне могут найти события в своем городе или спланировать поездку в другой регион, чтобы стать частью общенационального празднования. Организаторы мероприятий могут добавить активность на карту через кнопку «предложить событие». Основные условия — тематика 80-летия Великой Победы и бесплатный вход для посетителей. Мероприятие отобразится на платформе после проверки модератором.

«Мероприятия, посвященные сохранению памяти о Великой Отечественной войне, организаторы должны „пропустить через себя“. Если эта тема их не волнует и не трогает, то событие получится формальным и неинтересным для аудитории. Только материал, который вы сами прочувствовали, может затронуть души людей. Все, что связано с войной, нужно делать серьезно и вдумчиво, трепетно относясь к каждому слову», — поделился с организаторами мероприятий генеральный директор Музея Победы Александр Школьник.

На карте уже собраны события, которые пройдут в Москве, Екатеринбурге, Махачкале, Ижевске, Архангельске и других городах. В их числе — акция «Река Памяти» в Архангельске. 8 мая 1418 человек, по количеству дней Великой Отечественной войны, зажгут свечи на набережной города.

Идея создания карты принадлежит участникам образовательной программы «Мастерская управления событиями», организованной «Мастерской новых медиа» и консалтинговой группой «Полилог». Реализацией проекта занимается также сообщество выпускников «Мастерской новых медиа».