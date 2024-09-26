Меркачева говорила с Путиным о пытках и «диких сроках» в российских колониях

В издательстве «Альпина» вышла книга «Чисто российское преступление» — новая работа правозащитницы, журналистки и члена президентского Совета по правам человека (СПЧ) Евы Меркачевой. Автор ряда популярных книг в жанре тру-крайм рассказала, существуют ли в стране преступления, которые можно назвать «чисто российскими», и как действия правозащитников влияют на систему лишения свободы, сообщает «Сноб» .

Каждое преступление — это, по сути, крик о помощи, убеждена Меркачева. Человек, который находится в гармонии с собой и имеет стабильное психическое здоровье, ценит себя и других, а также уважает социальные нормы и законодательство.

Главная сложность в рассказе о преступлениях — показать, что именно произошло с личностью, что заставило ее перейти эту грань, можно ли было предотвратить этот шаг, поделилась правозащитница.

По мнению Меркачевой, «чисто российское преступление» — это убийство, и не только в прямом понимании этого слова. Она отметила, что люди, которые совершали злодеяния, убивали в себе человечность. Аналогично поступали и те, кто «писал доносы, фальсифицировал дела и выносил несправедливые приговоры», уверена член СПЧ. Однако правозащитница отметила, что прощение — тоже чисто российское явление.

«Иногда от прощения до убийства и наоборот один шаг, один поступок, который бывает невозможно предсказать. Вот это как раз, по-моему, чисто российское явление», — заявила Меркачева.

По ее словам, правозащитники обязаны поднимать актуальные вопросы, так как именно они обладают наибольшими шансами донести свои мысли до президента и предложить пути их решения. Она также отметила, что благодаря СПЧ смогла обсудить с президентом Владимиром Путиным «многие беды».

«Правозащитники могут и должны озвучивать проблемы, потому что у них больше всего шансов быть услышанными президентом, и предлагать решения. Могу сказать откровенно: я благодарна СПЧ, что за счет своего членства в Совете могла рассказать главе государства о многих бедах, включая пытки и дикие сроки за ненасильственные преступления», — подчеркнула правозащитница.