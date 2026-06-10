Мэрия Новосибирска объяснила, как расширит Южное кладбище

Мэрия Новосибирска назвала два варианта расширения Южного кладбища. Власти опровергли слухи о переносе захоронений к жилым домам, сообщает Om1 Новосибирск .

Жители Академгородка обеспокоились слухами о возможном расширении Южного кладбища в сторону микрорайона Щ. В мэрии Новосибирска заявили, что такой вариант не рассматривают.

«Мэрией города Новосибирска рассматривались различные варианты расширения общественного кладбища города Новосибирска „Южное“, однако до настоящего времени решить указанную проблему не представляется возможным в силу различных причин», — сообщили в департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства.

Первый вариант предполагает расширение кладбища за счет земли в Барышевском сельсовете. Речь идет о территории около 6,5 гектара, которая раньше входила в ДНТ «Солнечный город».

Второй вариант — создать новое кладбище рядом с действующим. Для этого рассматривают участок площадью 30 гектаров, работы могут провести за счет городского бюджета.

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