Мерами соцподдержки в школы Богородского округа привлекли 72 новых педагога

Всего в системе образования Богородского округа трудятся более 1500 педагогических работников, 500 из которых воспользовались различными мерами социальной поддержки педагогов, предусмотренными в рамках проектов «Единой России». Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

За счет средств местного бюджета установили выплаты впервые трудоустроенным учителям, а также снизили размер платы на 10% за содержание детей в детских садах. Учредили премию главы Богородского городского округа в сфере образования. В 2024 году Премией главы БГО в области образования наградили 425 учеников и педагогов, что на 49 человек больше, чем в предыдущем году.

Педагогическим работникам, заочно обучающимся в педагогических ВУЗах, полагается ежемесячная выплата в размере 23 000 рублей.

Помимо муниципальных мер поддержки на территории округа действуют региональные и федеральные меры поддержки: выплаты молодым специалистам, компенсация оплаты жилья педагогам-предметникам, приехавшим н работу в Богородский округ, «Социальная ипотека», проект «ТОП-100», «Земский учитель».

Учитель физической культуры Центра образования № 29 Кира Лагута рассказала о мерах поддержки молодых педагогов:

«В Центр образования № 29 я пришла работать год назад. Для меня как для педагога, вышедшего из стен педагогического колледжа, большим подспорьем и приятной неожиданностью стала выплата, как молодому специалисту. Эта мера стимулирует молодых педагогов выбирать местом работы образовательные учреждения Подмосковья».

Как сообщил заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Богородского городского округа Алексей Тимошин, поддержка талантливых детей и их педагогов-наставников — самая правильная инвестиция. И она не ограничивается только денежными выплатами. Педагогам также предоставляют жилую площадь в муниципальном семейном общежитии на территории округа.

«Наполняемость наших образовательных учреждений с каждым годом увеличивается. Поэтому большое внимание уделяем строительству и ремонту школ и детских садов. В рамках реализации партийного проекта „Новая школа“ и Народной программы партии „Единая Россия“ в Богородском округе завершаются масштабные работы по капитальному ремонту и реконструкции образовательных учреждений. Уже 1 сентября свои двери для учеников распахнут обновленные здания школ четырех школ. Школьники будут учиться в удобных, светлых и технологичных пространствах», — поделился заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Богородского городского округа Алексей Тимошин.

На 2026 год в Богородском округе в рамках Народной программы партии «Единая Россия» запланирован капитальный ремонт еще 4 зданий образовательных учреждений. Также Губернатор Московской области поддержал инициативу построить новую школу в микрорайоне «Полет». Проект появится в 2026 году. Строительство — на 2027-й.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.