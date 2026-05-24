Мэра Омска лишат степени кандидата технических наук из-за плагиата в диссертации

Мэра Омска Сергея Шелеста могут лишить ученой степени кандидата технических наук в связи с выявленным плагиатом в его диссертации, которую он защитил в декабре 2015 года, сообщает NGS55.RU .

Градоначальник защитил работу на тему «Особенности анализа показателей качества электроэнергии в режимах детерминированного хаоса электротехнических систем с генерирующими источниками» на кафедре технологии электронной аппаратуры ОмГТУ.

Однако в марте текущего года выяснилось, что Сергей Шелест взял информацию из других диссертаций ученых — Е. Ю. Свешниковой и А. С. Никишкина. Значительную часть научной работы мэр Омска переписал с диссертации ученых.

В середине мая диссертационный совет, созданный на базе АО «Россети научно-технический центр», рассмотрел обращение Минобрнауки по заявлению профессоров Михаила Гельфанда и Андрея Ростовцева. Члены совета единоглассно проголосовали за лишение звания кандидата технических наук Сергея Шелеста. Окончательное решение осуществляется приказом Минобрнауки РФ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.