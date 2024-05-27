Мэра города Большой Камень Абушаева наградили орденом Мужества

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Награждение провели 26 мая.

В марте прошлого года следователи Приморского края сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении экс-главы Надеждинского района. В прокуратуре отметили, что это Абушаев, возглавлявший район в 2019–2021 годах. Его обвиняли в мошенничестве с землей и незаконном бизнесе. Мужчина был в федрозыске по двум обвинениям.

В апреле Абушаев сообщил, что находится в зоне проведения российской специальной военной операции.

В октябре 2023 года суд Приморского края не удовлетворил апелляцию местной прокуратуры на решение Фрунзенского райсуда, обязавшего отменить постановление о розыске.

В декабре Абушаев рассказал, что был награжден медалью «За храбрость» II степени.