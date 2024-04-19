Государственные и городские награды вручили заслуженным москвичам

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Среди тех, кому вручили награды — врачи, учителя, работники культуры, писатели, общественные деятели. Все они занимаются любимым делом и реализуют свои таланты.

Так, художественный руководитель «Вивальди-оркестра» Светлана Безродная отмечена за полвека безупречной службы Москве, а худрук Детского музыкального театра «Домисолька» Ольга Юдахина — за труды в культуре и искусстве.

Вручили награду и учителю русского языка и литературы школы № 2030 Дмитрию Субботину. Мужчина стал «Заслуженным учителем города Москвы».

Орден Пирогова вручен научному консультанту Склифа Юрию Радченко. Также медицинские работники института Склифосовского, детской поликлиники № 81, больницы № 15 им. Филатова были удостоены медали Луки Крымского.