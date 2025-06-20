Мэр Новокузнецка ответил на многочисленные жалобы жителей на вырубку деревьев

сегодня в 19:02

Глава Новокузнецка: все вырубленные деревья будут возмещены

Глава Новокузнецка Денис Ильин ответил на многочисленные жалобы и протест жителей в сквере на улице Тольятти, сообщает Сiбдепо .

Люди выразили недовольство предстоящей вырубкой деревьев в сквере из-за запланированного строительства здания.

Увидев бурную реакцию горожан, мэр Новокузнецка сообщил, что после завершения строительства объекта делового управления, все деревья будут возмещены на законных основаниях через открытый аукцион 12 мая 2025 года сроком до 22 октября 2030 года.

«Возражений, замечаний или предложений по зонированию данной территории не поступило, что подтверждает прозрачность процесса», — уточнил Ильин.

Перед началом строительных работ эксперты из УДКХиБ провели инвентаризацию всех деревьев и газонов на данной территории и определили размер компенсации.

«Арендатор оплатил восстановительную стоимость, после чего было выдано разрешение на вырубку. Важно: после завершения строительства правообладатель участка обязан провести комплексное озеленение территории с использованием крупномерных деревьев и декоративных кустарников», — отметил глава Новокузнецка.

Кроме того, мэр подчеркнул, что все работы осуществляются в полном соответствии с законодательством, а восстановление зеленых насаждений станет неотъемлемой частью проекта.