Мэр Междуреченска торжественно открыл песочницу у детсада
В Междуреченске торжественно открыли песочницу для детей
Мэр Междуреченска Сергей Перепилищенко торжественно открыл песочницу около детского сада № 6 «Ромашка». В ней есть большие декоративные элементы и игрушки — все необходимое для развлечения детей, сообщает «Сiбдепо».
«Это не только познавательно, не только полезно, но и практично», — заявил градоначальник.
Мэр Междуреченска перерезал красную ленту, дав старт работе большой песочницы, и поздравил всех присутствующих с этим событием. Дети были очень рады, отметили журналисты.
В открытии объекта также приняли участие сотрудники городской администрации и родители воспитанников детского дошкольного образовательного учреждения.