Мэр Междуреченска торжественно открыл песочницу у детсада

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В Междуреченске торжественно открыли песочницу для детей

Мэр Междуреченска Сергей Перепилищенко торжественно открыл песочницу около детского сада № 6 «Ромашка». В ней есть большие декоративные элементы и игрушки — все необходимое для развлечения детей, сообщает «Сiбдепо» .

«Это не только познавательно, не только полезно, но и практично», — заявил градоначальник.

Мэр Междуреченска перерезал красную ленту, дав старт работе большой песочницы, и поздравил всех присутствующих с этим событием. Дети были очень рады, отметили журналисты.

В открытии объекта также приняли участие сотрудники городской администрации и родители воспитанников детского дошкольного образовательного учреждения.