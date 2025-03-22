Ментальные раны спустя годы: психолог рассказала, как пережить «Крокус»

Психолог Галич о трагедии в «Крокусе»: последствия могут быть через 5-6 месяцев

Сначала при теракте человек испытывает сильнейший шок, но из-за этого многие не понимают, как сильно травмированы, могут вскрыться старые раны и травмы, сообщила РИАМО кандидат психологических наук, психотерапевт, психолог Татьяна Галич.

22 марта 2024 года страна и весь мир содрогнулись от страшного террористического акта. Вооруженные люди атаковали концертный зал «Крокус Сити Холл». Они расстреливали случайных зрителей, а затем подожгли здание, устроив сильный пожар.

Психологическую травму получили выжившие в этой трагедии, а также их близкие и родственники, по касательной это задело и медиков, психологов, журналистов, работавших на месте трагедии.

Галич говорит, что в такой ситуации в первую очередь человек испытывает сильнейший шок. Его разум отказывается принимать и осознавать творящийся ужас. Но реальность неумолима, действительность все равно догоняет. Вскрываются все ранние воспоминания и незалеченные травмы, наслаиваются новые, которые щедро раздает поток информации, и люди начинают проходить коллективный путь гнева, торга, депрессии и принятия.

«В таких событиях травма расходится, как круги по воде. Есть те, кто был участниками трагедии. Есть их родственники, которым пришлось пережить этот ужас. Есть те, кто работал на месте событий — врачи, силовики, журналисты. Есть случайные свидетели. Есть те, кто посмотрел в новостях. Есть помогающие специалисты — психологи и психиатры — которые и сейчас продолжают помогать справиться с последствиями», — объяснила психолог.

Она уточнила, что специалисты выделяют несколько уровней: травма у непосредственных участников событий, травма свидетеля у тех, кто не наблюдал за развитием событий вблизи или через новости, викарная травма у тех, кто оказывал помощь пострадавшим.

У них всех есть одни и те же признаки: постоянное чувство тревоги или страха, эмоциональная отстраненность или притупление чувств, чувство вины за то, что осталось в стороне от опасности, нередко возникает синдром «выжившего», навязчивые мысли или образы, связанные с увиденной трагедией, трудности с концентрацией внимания и сосредоточением на текущих задачах, невозможность забыть произошедшее, нарушение сна из-за кошмаров и т. д.

«То же самое происходит и с психикой. Из-за шока многие не понимают, насколько тяжело они травмированы или не обращают внимания на признаки травмы, что приводит к развитию посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), которое дает о себе знать через 5-6 месяцев после трагедии», — добавила Галич.

Психолог напомнила, что обращение за помощью не говорит о слабости, а только о том, что человек хочет выздоровления. Травма свидетеля — это такое же серьезное психологическое состояние, требующее внимания и поддержки, как и травма участника. Человеку важно признать свои чувства и искать помощи, чтобы преодолеть последствия увиденного.