Меняют ландшафт: стало известно, чем опасны для людей бобры

Журналист-натуралист Александр Хабургаев рассказал, на что может повлиять рост популяции бобров в России.

Как отметил эксперт, запрет охоты на бобров мог привести к увеличению их числа. Так за 10 лет численность животных выросла на 30% и достигла 804 тыс. особей. По мнению Хабурагева, мощные звери весом до 30 кг могут менять ландшафт местности.

«Это — ландшафтообразующие животные. Плотины, которые они строят и перегораживают ручейки, создают достаточно большие сначала озерца, потом болота, и там меняется флора и фауна», — заявил специалист в эфире радио Sputnik.

При этом для сельского хозяйства эти животные не опасны, так как питаются они только древесными растениями. Также бобры помогают другим животным, например, спиленное ими дерево впоследствии может стать лакомством для лосей, косулей, оленей.

Бобры могут только немного запрудить определенные местности без вреда для сельского хозяйства. При этом в России достаточно плотных земель и полей, что делает эту особенность зверей не такой значительной, заявил эксперт.