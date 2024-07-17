Вячеславу Лычагину, который работает менеджером сети ресторанов «Вкусно — и точка», дали год условно за то, что он попытался поджечь военкомат в Подольске, сообщает РБК .

С Лычагиным через WhatsApp* связался неизвестный и предложил поджечь военкомат. Обвиняемый приобрел компоненты для создания зажигательной смеси, а затем бросил ее в дверь военкомата. В итоге здание не загорелось, а Лычагина задержали.

Его признали виновным в попытке умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества путем поджога. Свою вину правонарушитель признал. Ему назначили один год лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

При вынесении приговора суд учел, что на работе о Лычагине отзывались положительно, он не был ранее судим, не состоял на учете у нарколога. При этом мужчина наблюдался у врача-психиатра с диагнозом «Умственная отсталость легкая».

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