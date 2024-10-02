Менеджера «Московской Биржи» повторно оштрафовали за нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении менеджера по массовой рекламе управления медиа и перформанс маркетинга Департамента по маркетингу и клиентскому сервису ПАО «Московская Биржа» на сумму 5 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение физического лица о поступлении на его мобильный телефон СМС-сообщения с рекламой финансовых услуг по привлечению вкладов без его предварительного согласия на получение рекламы.

По результатам рассмотрения обращения Управление в отношении ПАО «Московская Биржа» возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения должностного лица ПАО «Московская Биржа» к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.