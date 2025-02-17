Мемы и когнитивный диссонанс: как отразится на обществе запрет англицизмов в РФ

Маркетологи оценили законопроект о защите русского языка: в Госдуме решили ограничить использование англицизмов и других иностранных слов в публичном пространстве, в том числе на вывесках, сообщает «Секрет фирмы» .

«Уровень владения английским языком в России невысок, и иностранные слова воспринимаются скорее как некое стандартное обозначение: если что-то названо на латинице, оно более элитное и дорогое, чем-то, про что написано кириллицей», — заявила гендиректор рекламного агентства MDK Creative Мария Вылегжанина.

По мнению экспертов, новый проект усложнит жизнь маркетологам, вызовет в обществе когнитивный диссонанс и поток мемов в интернете.

Однако другие специалисты считают, что в выигрыше останутся бренды, умеющие работать с языком: они придумают новые креативные русскоязычные решения и сделают ставку на правильные цвета в оформлении.