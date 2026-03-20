Мемы, гифки, видео: что не так с современным общением в Сети?

Пебблинг может говорить о том, что люди не могут при общении облачать свои эмоции в слова, поэтому они общаются мемами и гифками, рассказала РИАМО семейный и провокативный психолог, член Санкт-Петербургского психологического общества Елена Гусева.

Современные люди в очередной раз столкнулись с интересным явлением — пебблинг (от английского pebble — галька, камешек). Это такая форма общения в Сети, когда пользователи пересылают друг другу мемы, смешные видео, гифки и так далее.

Психолог отметила, что люди перестали писать текстовые сообщения. Теперь удобно отправлять голосовые — пара секунд и послание у адресата. Если же человеку не хочется напрягаться, то он использует гифки, видео и мемы.

«С одной стороны — хороший повод напомнить о себе, а с другой — готов ли будет ваш партнер принять подобный знак внимания? В психологии есть такое понятие, как алекситимия. В переводе — нет слов для чувств, когда человеку сложно распознать свои эмоции и выразить их, у него ограничен лексикон для описания чувств», — сказала Гусева.

Психолог отметила, что современный уклад жизни заставляет людей все больше времени проводить в Интернете и социальных сетях. Таким образом, все меньше времени остается для креативного мышления, его заменяют штампы.

