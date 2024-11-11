Мемориальный комплекс открыли в Лобне после реконструкции

Комплекс открылся после реконструкции. Строители уложили новую плитку, обустроили место захоронения, установили фонари.

В октябре на этом памятном месте было высажено более 400 луковиц тюльпанов, весной планируется посадить еще.

В братской могиле покоится 1320 воинов, павших в битве на Лобненском рубеже в 1941 году. Это сражение имело решающее значение в достижении Победы. Лобненский рубеж стал той чертой, которую не смогли пересечь фашистские захватчики.

Настоятель Спасского храма протоиерей Михаил Трутнев совершил литию по усопшим. Память воинов почтили минутой молчания.

Собравшиеся возложили к мемориалу красные гвоздики, как символ Великой Победы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.