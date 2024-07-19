Мемориальную доску участнику СВО Александру Девятко открыли в Балашихе. Ее установили на фасаде дома на улице Пионерской, 5, в микрорайоне Заря, где жил боец. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Александр Девятко родился в микрорайоне Заря в 1985 году. Учился в школе № 15. Во время срочной службы в армии он подписал контракт и окончил школу лейтенантов, отслужил три года. Прошел курсы подготовки от военкомата, получил звание старшего лейтенанта. Вместе со своим братом Владимиром Александр отправился добровольцем на СВО в мае 2022 года. Получил ранение, вернулся домой, восстанавливался и затем вновь уехал в зону боевых действий.

«Сегодня мы открываем памятную доску настоящему войну, защитнику своего Отечества. К сожалению, в ходе специальной военной операции он ценой собственной жизни защищал нас с вами, мирное небо над нашей головой. Мы гордимся и помним. Для нас Александр настоящий герой. Вечная память», — сказал замглавы Балашихи Дмитрий Варнавский.

Погиб Александр в июле 2023 года. Он не оправился от минно-взрывной травмы и поражений осколками. Посмертно награжден орденом Мужества.

У Александра Девятко остались родители, жена и родной брат, который участвует в СВО.

Ранее мемориальную доску Герою также установили на фасаде подмосковного колледжа «Энергия» на улице Гидрогородок в микрорайоне Железнодорожный, где учился старший лейтенант.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.