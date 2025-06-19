Мемориальную доску погибшему военкору Александру Федорчаку открыли в Крыму

С самого начала спецоперации Александр освещал жизнь на освобожденных территориях и рассказывал о подвигах бойцов. Трагический случай произошел 24 марта 2025 года, когда съемочная группа из четырех человек попала под артиллерийский огонь украинских военных. За проявленный героизм и преданность Отечеству Александр Федорчак был удостоен ордена Мужества (посмертно), а также медали Следственного комитета «Доблесть и отвага» (посмертно).

«Мы хотим поблагодарить всех присутствующих, депутатов, районную администрацию, родную школу, преподавательский состав. Огромное вам спасибо за память. Саша жив, пока мы о нем помним. И мы будем его помнить, не забудем никогда. Подобные мероприятия нужны и важны. Я хочу, чтобы они продолжались как можно больше и это как можно больше делает память о Саше вечной», — сказал отец военкора Сергей Федорчак.

Александр Федорчак появился на свет 29 июля 1996 года в поселке Нижнегорский Республики Крым. После окончания школы он перебрался в Симферополь. Высшее образование получил в Крымском федеральном университете, где изучал славянскую филологию и журналистику. С 2018 по 2022 годы Александр работал редактором на телеканале «Крым 24». В период с 2022 по 2023 год он занимал должность специального корреспондента на телеканале «Звезда», а с 2024 года являлся военным корреспондентом МИЦ «Известия».