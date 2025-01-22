Мемориал «Звонница» открыли в День освобождения Подмосковья от фашистов

В городе Лобня Московской области после реставрации открыли мемориал «Звонница», посвященный памяти погибших за Родину в годы Великой Отечественной войны и других вооруженных конфликтах, передает корреспондент РИАМО.

22 января в Центральном парке Лобни состоялось торжественное открытие мемориала «Звонница», сопровождавшееся памятным митингом. Мероприятие приурочено ко Дню освобождения Московской области от фашистских захватчиков.

«Лобня — населенный пункт воинской доблести, город ратной славы. На нашей земле в годы Великой Отечественной войны проходили кровопролитные бои в битве за Москву. На нашей земле был остановлен враг. „Звонница“ — это памятник всем жителям Лобни, погибшим в ходе военных конфликтов, войнах ХХ столетия, выполнившим свой служебный и гражданский долг перед Родиной. Мы чтим и помним каждого», — сказала глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Она добавила, что этот мемориал будет напоминать о важности защиты Родины и о связи поколений, которая делает россиян единым и непобедимым народом.

Вечный огонь на «Звоннице» зажгли почетный гражданин города Лобня Андрей Тишков и юнармеец Средней общеобразовательной школы №8 им. Героя Советского Союза Г.Д. Будника Егор Пархоменко.

Фото - © РИАМО/Сергей Дружинин Фото - © РИАМО/Сергей Дружинин Фото - © РИАМО/Сергей Дружинин Фото - © РИАМО/Сергей Дружинин

Затем состоялось возложение цветов к мемориалу и всех собравшихся на памятную акцию накормили горячей солдатской кашей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.

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