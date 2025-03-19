Мемориал в Никольском парке округа Лосино-Петровский привели в порядок

Местное отделение партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский совместно с активистами «Молодой Гвардии Единой России» провели масштабное мероприятие, направленное на мониторинг и очистку воинских мемориалов, памятных знаков и захоронений участников ВОВ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Эта инициатива стала частью партийного проекта «Историческая память», который реализуется по всей стране с целью сохранения наследия героического прошлого Родины.

Центральным объектом внимания стал мемориал «Воину-освободителю Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», расположенный в Никольском парке города Лосино-Петровский. Молодые активисты с большим энтузиазмом взялись за работу, понимая, насколько важно сохранять память о подвигах тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость нашей страны.

«Памятники и мемориалы — это не просто камни и металл, это символы мужества, героизма и самопожертвования наших воинов. Регулярный уход за ними — это не только дань уважения погибшим, но и важный шаг в воспитании подрастающего поколения. Мы обязаны помнить те страшные события, через которые прошли наши деды и отцы, и передавать эту память нашим детям и внукам. Это поможет нам ценить мир и согласие, которые сегодня есть в нашем обществе», — подчеркнул Алексей Дьяконов, куратор партийного проекта «Историческая память».

В ходе акции молодогвардейцы и партийцы провели тщательную уборку территории вокруг мемориала, очистили памятник от пыли и загрязнений, а также проверили состояние окружающей инфраструктуры. Общими усилиями участники не только улучшили внешний вид мемориала, но и внесли значительный вклад в сохранение исторической памяти для будущих поколений.

«Такие инициативы играют важную роль в формировании у молодежи уважительного отношения к истории своей страны, воспитании патриотизма и гражданской ответственности. Они напоминают о том, что память о героях Великой Отечественной войны должна жить вечно, а их подвиги — служить примером для всех нас», — сказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Вячеслав Градин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях ВОВ.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.