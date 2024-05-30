Мемориал герою ВОВ Ивану Старчаку открыли в Раменском округе

В поселке Удельная в торжественной обстановке открыли мемориал герою Советского союза, участнику Великой Отечественной войны Ивану Георгиевичу Старчаку. Памятную плиту установили на стене дома № 16 в Зеленом городке.

«Этот смелый и самоотверженный человек внес огромный вклад в дело борьбы с фашизмом. Отряд Старчака остановил превышающие по численности немецкие войска, приближавшиеся к Москве. Тем самым дал необходимое время, чтобы наши военные смогли перегруппироваться и встретить наступление противника. История подольских курсантов — этот тот самый пример подвига, который совершил отряд под командованием Ивана Георгиевича», — рассказали участники памятного мероприятия.

Полковник Старчак являлся заслуженным мастером спорта СССР. Он первым совершил 1000 прыжков с парашютом. Об этом тоже напомнили собравшиеся у мемориала. В числе участников мероприятия память героя почтили заместитель председателя Московской областной думы Игорь Чистюхин, директор территориального управления «Удельная» Олег Ложкин, а также члены ветеранских организаций.

«К открытию мемориальной доски мы подготовили площадку, сделали дорожку из плитки. Нам помогли наши местные предприниматели, они изготовили саму плиту. Практически все, кто узнал, что такой замечательный человек жил в этом доме, проявили желание поучаствовать в памятном мероприятии, помочь нам открыть мемориал. Мы чтим память о наших героях, стараемся сохранить ее и передать молодому поколению», — сказал директор территориального управления «Удельная» Олег Ложкин.

Теперь мемориальная доска на стене дома № 16 в Зеленом городке напоминает о том, что здесь с 1965 по 1981 годы жил герой Советского союза Иван Георгиевич Старчак.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.