Mehr: на улицы на западе Ирана вышли вооруженные группы людей

Группы вооруженных людей вышли на улицы Илама в западной части Ирана, сообщает RT со ссылкой на Mehr.

«Протест с боевым оружием…», — сообщается в публикации к видео.

На опубликованных кадрах видно, как мятежники выстреливают очередями из автоматов в воздух.

Протесты, названные Reuters крупнейшими за последние три года, вспыхнули на фоне экономического кризиса: курс национальной валюты обвалился вдвое по отношению к доллару, что спровоцировало скачок цен. Первыми недовольство выразили владельцы магазинов, к которым затем присоединились студенты и другие группы населения.

Для разгона демонстраций полиция применяет слезоточивый газ, а в ряде случаев, по утверждениям активистов, открывает огонь. Власти объявили о готовности к диалогу с профсоюзами, однако детали переговоров пока не раскрываются.

