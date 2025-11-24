Мех и кружева: на Ямале рассказали, как одеваются жители зимой

Специалисты сервиса «Авито» провели опрос среди жителей Ямальского автономного округа и узнали, какую одежду и украшения они предпочитают носить наступающей зимой, сообщает «Север-Пресс» .

«В этом сезоне мы видим четкие тренды — в первую очередь это, безусловно, мех. Как в искусственном, так и в натуральном виде. Причем активно покупают не только классические шубы, но и трендовые изделия — манишки, шарфы и другие аксессуары из меха», — заявил руководитель по развитию бизнеса Fashion Lifestyle Никита Захаров.

По его словам, в самых популярных вечерних нарядах преобладают кружева, воланы, золото и серебро.

В октябре продажи шуб, изготовленных из искусственного меха, увеличились в регионе вдвое по сравнению с сентябрем. Средняя цена покупки составила 3500 рублей. Также наблюдался значительный рост спроса на различные меховые аксессуары, такие как манишки, шарфы, шапки и варежки, — на 70%.

Помимо этого, зимние куртки и пуховики стали приобретать на 85% чаще. Заметно вырос и интерес к паркам — продажи увеличились на 64%. Продажи дубленок также продемонстрировали положительную динамику, увеличившись на 27%.

Жители Ямала активно готовятся к новогодним праздникам, выбирая праздничные наряды. Спрос на вечерние платья увеличился на 30%, а на свитеры с орнаментами — на 31%.

