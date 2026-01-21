«МегаФон» вошел в десятку лучших работодателей РФ

«МегаФон» стал одним из десяти лучших работодателей России по итогам 2025 года по версии HeadHunter. Компания заняла восьмую строчку рейтинга среди организаций с численностью сотрудников более 5 тыс. человек и оказалась единственным представителем телеком-отрасли в топ-10, сообщает пресс-служба оператора.

Рейтинг работодателей России HeadHunter ведет с 2010 года. Он учитывает результатыeNPS-опроса, HR-анкетирования самой компании, а также отзывы бывших сотрудников и оценки соискателей.

Как рассказали в МегаФоне, ключевым индикатором позитивных изменений стал рост индекса лояльности сотрудников (eNPS): за последний год показатель увеличился на 26 пунктов. Этому способствовала цифровизация HR-процессов: в компании работаютинтеллектуальные роботы-помощники, цифровой коллега для сотрудников розницы «Ежедневный герой», бесшовные self-сервисы и специализированные AI-инструменты, которые снимают рутинные задачи, позволяя сфокусироваться на стратегических целях и персональном развитии.

Важным стал и превентивный подход к управлению в компании, который позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные причины ухода сотрудников, формируя культуру доверительного диалога.

«Наше место в рейтинге HeadHunter — закономерный результат работы последние несколько лет, — отметил директор по корпоративному развитию и управлению персоналом Роман Ермоленко. —Мы успешно сочетаем технологический драйв с важными социальными смыслами. Именно баланс инноваций и внимания к человеку делает „МегаФон“ привлекательным для работы, профессионального роста и обеспечивает стабильность кадрового состава: более 50% вакансий закрываются за счет внутренних переводов. Значит сотрудники видят перспективы своего развития с нами, а выстроенные системы признания и персональные треки развития помогают каждому расти вместе с бизнесом».

Системный подход к HR-бренду ранее отразился в признании на уровне ведущих отраслевых рейтингов 2025 года: оператор был удостоен группы «платина» в рейтинге Forbes, а также первой группы в рейтинге РБК.