«МегаФон» стал партнером проекта Совкомбанка «Технологии добра»

Компании «МегаФон» и Совкомбанк стали партнерами в рамках платформы «Технологии добра», благотворительного проекта цифровой и инфраструктурной поддержки некоммерческих организаций (НКО). «МегаФон» предоставит благотворительным организациям через платформу банка свои услуги и выступит телеком-партнером проекта, сообщила пресс-служба компании.

Соглашение о сотрудничестве подписали на полях ПМЭФ генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан и генеральный директор «Совкомбанк Технологии» Вячеслав Литовченко.

На портале проекта технологиидобра.рф организации благотворительного сектора могут на льготной или безвозмездной основе получить услуги и продукты от Совкомбанка и его партнеров. Сегодня платформу используют более 250 НКО, которые специализируются на различных сферах благотворительной деятельности.

Теперь она смогут получать и услуги «МегаФона» в сфере фиксированного интернета, мобильной связи и дополнительных цифровых сервисов.

«Мы рады присоединению к проекту «Технологии добра» одного из крупнейших телеком-операторов России, лидера по покрытию сети и скорости мобильного интернета. Мобильные услуги и цифровые сервисы «МегаФона» помогут некоммерческим организациям оптимизировать и усовершенствовать свои ежедневные рабочие процессы», — подчеркнул Литовченко.

Партнерство «МегаФона» и Совкомбанка в рамках платформы «Технологии добра» подразумевает регулярный обмен информацией между компаниями с целью подбора оптимальных технологических решений в сфере связи и создания условий для масштабирования сотрудничества в других направлениях.

«Платформа «Технологии добра» — это не только благотворительный, но и высокотехнологичный проект, и «МегаФон» как ведущий оператор мобильной связи будет рад помочь проекту не только за счет предоставления своих сервисов, но и экспертизой в области цифровизации процессов», — отметил Помбухчан.

«МегаФон» принимает активное участие в разных благотворительных проектах с момента своего создания. Одним из приоритетных направлений благотворительной деятельности компании является помощь детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей. «МегаФон» занимается реализацией проекта «Будущее зависит от тебя». Проект представляет собой всероссийские соревнования по футболу между командами школ-интернатов и детских домов. При сотрудничестве с фондом «Хранители детства» запустили проект «Включайся и будь успешен», направленный на помощь детям в осознанном выборе профессии и социализации.