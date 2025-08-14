«МегаФон» обнулит трафик на сайты новостей

С 15 по 17 августа «МегаФон» обнуляет мобильный интернет на ведущие российские новостные ресурсы. Таким образом, пользователи смогут в режиме реального времени и без ограничений следить за всеми важными событиями в период саммита Россия — США, сообщает пресс-служба оператора.

В список сайтов, к которым предоставляется бесплатный доступ, вошли федеральные телеканалы, деловые издания и наиболее популярные общественные медиа страны. Это позволит абонентам как читать новости, так и просматривать видео- и текстовые трансляции.

Полный перечень включает в себя 14 ресурсов:

⁃ РИА Новости ( ria.ru ),

⁃ ТАСС ( tass.ru ),

⁃ «Интерфакс» ( interfax.ru ),

⁃ РБК ( rbc.ru ),

⁃ «Коммерсант» ( kommersant.ru ),

⁃ «Ведомости» ( vedomosti.ru ),

⁃ «Известия» ( iz.ru ),

⁃ Газета.Ru ( gazeta.ru ),

⁃ Лента.ру (lenta.ru),

⁃ НТВ ( ntv.ru ),

⁃ Первый канал ( 1tv.ru ),

⁃ ВГТРК ( vgtrk.ru ),

⁃ RT ( rt.com ),

⁃ Ura.ru ( ura.news ).

Трафик на данных сайтах будет обнуляться автоматически у всех клиентов «МегаФона» на территории РФ с положительным балансом счета.

«Мы понимаем, насколько важно для пользователей иметь быстрый и удобный доступ к достоверной информации в эти дни. Обнуляя трафик на ведущие российские СМИ, мы хотим, чтобы наши абоненты могли оставаться в курсе событий, не задумываясь об оставшихся пакетах интернета», — сказал коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.

Саммит Россия — США пройдет 15 августа в штате Аляска. Это будет первая очная встреча президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа с 2019 года.