«МегаФон» обнулит трафик на сайты новостей
С 15 по 17 августа «МегаФон» обнуляет мобильный интернет на ведущие российские новостные ресурсы. Таким образом, пользователи смогут в режиме реального времени и без ограничений следить за всеми важными событиями в период саммита Россия — США, сообщает пресс-служба оператора.
В список сайтов, к которым предоставляется бесплатный доступ, вошли федеральные телеканалы, деловые издания и наиболее популярные общественные медиа страны. Это позволит абонентам как читать новости, так и просматривать видео- и текстовые трансляции.
Полный перечень включает в себя 14 ресурсов:
⁃ РИА Новости ( ria.ru ),
⁃ ТАСС ( tass.ru ),
⁃ «Интерфакс» ( interfax.ru ),
⁃ РБК ( rbc.ru ),
⁃ «Коммерсант» ( kommersant.ru ),
⁃ «Ведомости» ( vedomosti.ru ),
⁃ «Известия» ( iz.ru ),
⁃ Газета.Ru ( gazeta.ru ),
⁃ Лента.ру (lenta.ru),
⁃ НТВ ( ntv.ru ),
⁃ Первый канал ( 1tv.ru ),
⁃ ВГТРК ( vgtrk.ru ),
⁃ RT ( rt.com ),
⁃ Ura.ru ( ura.news ).
Трафик на данных сайтах будет обнуляться автоматически у всех клиентов «МегаФона» на территории РФ с положительным балансом счета.
«Мы понимаем, насколько важно для пользователей иметь быстрый и удобный доступ к достоверной информации в эти дни. Обнуляя трафик на ведущие российские СМИ, мы хотим, чтобы наши абоненты могли оставаться в курсе событий, не задумываясь об оставшихся пакетах интернета», — сказал коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.
Саммит Россия — США пройдет 15 августа в штате Аляска. Это будет первая очная встреча президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа с 2019 года.